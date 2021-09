Prediksi, Line Up & Link Streaming Man United vs Villa di Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Man United vs Villa di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Villa di laga Liga Inggris, Sabtu (25/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Aston Villa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Villa bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Manchester United saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris 2021/2022 dengan mengumpulkan 13 poin dari 5 laga. Cristiano Ronaldo dan kolega meraih 4 kemenangan dan 1 kali imbang, sementara Aston Villa berada di peringkat 10 dengan 7 poin.

The Red Devils pada musim ini mencatat start terbaik dalam 5 laga awal Liga Inggris sejak ditangani Ole Gunner Solskjaer. Musim lalu, MU hanya meraih 7 poin di 5 laga awal, sementara di musim 2019/2020 mengumpulkan 8 poin dari periode yang sama.

Prediksi Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris Manchester United memiliki komposisi pemain yang lebih lengkap di Liga Inggris musim ini. Tim besutan Ole Gunner Solskjaer mendatangkan Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, dan Jadon Sancho, yang memperdalam kedalaman skuad The Red Devils.

Namun, menghadapi Aston Villa tidak akan mudah bagi The Red Devils. Apalagi tim tuan rumah baru saja tumbang dari West Ham United di Carabao Cup, dan tersingkir di ronde ke-3, meskipun di laga tersebut banyak pemain inti yang tidak bermain.

Dikutip dari situs web resmi klub, Manchester United diprediksi akan memainkan tim terbaiknya saat menghadapi Aston Villa. Bruno Fernandes dan Mason Greenwood yang mencetak gol kemenangan MU atas The Villa di pertemuan terakhir diprediksi bakal jadi starter.

Sementara Cristiano Ronaldo, yang selalu mencetak gol saat dipercaya tampil, juga bakal bermain sejak menit awal.Apalagi, pemain asal Portugal tersebut memiliki rekor yang bagus saat menghadapi Aston Villa, yakni mencetak 9 gol dari 14 kali pertandingan yang ia mainkan melawan The Villa.