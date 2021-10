Susunan Pemain & Link Streaming Belgia vs Prancis di Semifinal UEFA Nations League, Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Belgia vs Prancis di UEFA Nations League 2021 via Live Streaming Mola TV, Romelu Lukaku dan Kylian Mbappe main

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Belgia vs Prancis di laga Semifinal UEFA Nations League 2021, Jumat (8/10/2021). Romelu Lukaku dan Kylian Mbappe main.

Siaran Langsung UEFA Nations League babak Semifinal antara Belgia vs Prancis bisa diakses via Live Streaming TV Online di www.mola.tv pukul 01.45 WIB.

Link Live Streaming Belgia vs Prancis ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kylian Mbappe dan Romelu Lukaku berpeluang besar diturunkan dalam laga ini.

Duel Belgia vs Prancis di UEFA Nations League 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Laga nanti bisa dikatakan akan menyajikan pertarungan antara 2 tim terbaik di UEFA Nations League alias UNL Liga A.

Prancis merupakan tim dengan raihan poin terbanyak di fase grup kemarin yakni dengan 16 poin dari 6 laga.

Dengan jumlah laga yang sama, Belgia meraih 15 poin yang merupakan jumlah terbanyak kedua.

Selain itu, skuad asuhan Roberto Martinez adalah tim tersubur dengan koleksi 16 gol selama penyisihan grup lalu.

Putaran final UNL 2021 tak diragukan lagi akan berjalan sengit. 4 negara dengan kekuatan besar di sepakbola Eropa akan berhadapan memperebutkan 1 gelar juara.

Tak adanya Portugal di 4 besar kali ini berarti akan ada juara baru dalam sejarah gelaran UEFA Nations League.