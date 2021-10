Harga Bitcoin 11 Oktober 2021, Tembus di Level 56.000 US$ Menuju 60.000 US$

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga Bitcoin hari ini, Senin (11/10/2021) beranjak naik menuju level US$ 60.000.

Pada Senin (11/10), harga aset kripto tertua di dunia ini ada di US$ 56.000.

Mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Senin (11/10) pukul 12.28 WIB ada di US$ 56.370,11, level tertinggi sejak Mei lalu.

Angka ini naik 1,51% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

Dan, posisi itu mengantarkan return year to date Bitcoin mencapai 94,69%.

Sedang berdasarkan laman Indodax dan Bitcoin.co.id, harga 1 Bitcoin dalam rupiah pada Senin pukul 12.28 WIB ada di Rp 802,001 juta.

Dengan menembus level US$ 56.000, Bitcoin kurang dari US$ 10.000 dari harga tertinggi sepanjang masa yang tercatat pada pertengahan April lalu, yakni US$ 64.888,99.

Ilustrasi uang kripto, Bitcoin (Istimewa)

Nick Spanos, inovator kripto terkenal dan Co-Founder Zap Protocol, yakin, harga Bitcoin dan kawan-kawan akan memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa akhir tahun ini.

"Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto yang lebih luas cenderung memiliki kuartal keempat yang sangat kuat, dan saya memperkirakan kita akan melihat rekor tertinggi baru sepanjang masa di seluruh papan pada 2022," katanya, seperti dikutip The Independent.

"BTC dan ETH sudah mendekati level tertinggi sepanjang masa, dan saya memperkirakan Bitcoin akan menembus angka US$ 100.000 pada akhir tahun, sementara Ethereum berada di posisi yang tepat untuk mencapai US$10.000-US$12.000," ujar dia.