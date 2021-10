BERLANGSUNG Link TVRI! Live Nonton TV Online Thomas & Uber Cup 2021 Hari Ini, Marcus/Kevin Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala Thomas dan Uber 2021 akan digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, pada 9-17 Oktober mendatang dan saat ini sedang berlangsung. Seluruh laga di fase grup hingga final bisa ditonton via Live Streaming TV Online di Vidio dan beberapa via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Thomas Cup lain. Marcus/Kevin tak ada di daftar pemain atau line up.

Pada turnamen badminton ini, Tim Thomas Cup 2021 dan Uber Cup 2021 Indonesia membawa masing-masing 12 pemain untuk tim putra maupun putri. Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio ada di artikel ini dan saat ini sedang berlangsung. Hari Ini Indonesia vs Taiwan, Anthony Ginting main perdana.

Selain Siaran Langsung TVRI, jadwal Siaran Langsung Piala Thomas dan Uber 2021 bisa diakses juga via Live Streaming TV Online Vidio dan Live Streaming Thomas Cup lainnya. Fajar/Rian menggantikan Marcus/Kevin di Line Up atau daftar pemain Piala Thomas.

Link Live Streaming Thomas Cup dan Uber Cup sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di bagian bawah artikel ini. Mulai Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio. Ada Indonesia vs Taiwan hari ini.

Ganda putra ranking satu dunia Marcus/Kevin Sanjaya Sukamuljo "menghilang" dari skuad Indonesia yang akan melawan Taiwan di Piala Thomas 2020.

Tim Indonesia bakal menghadapi Taiwan pada laga ketika alias terakhir Grup A Piala Thomas 2020.

Duel Indonesia vs Taiwan itu dijadwalkan berlangsung di Lapangan 1 Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Rabu (13/10/2021) pukul 13.30 WIB.

Beberapa jam menjelang laga Indonesia vs Taiwan, kedua tim sudah merilis daftar susunan pemain atau line-up.

Satu kejutan hadir di kubu tim Merah Putih. Tidak ada nama Marcus Fernaldi/Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting, saat meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sports Plaza di Tokyo. Senin (2/8/2021) (Alexander NEMENOV/AFP)

Ganda putra terbaik Indonesia itu "diparkir" untuk laga kontra Taiwan di Thomas Cup 2020.