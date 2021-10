Line Up Indonesia vs Denmark Semifinal Piala Thomas 2021, Ginting Lawan Peraih Emas Olimpiade

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut susunan pemain (line up) Indonesia Vs Denmark di babak semifinal Piala Thomas 2021 Sabtu (16/10/2021) hari ini. Laga bisa ditonton via Live Streaming TV Online BWF di Vidio dan beberapa via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Piala Thomas termasuk Live Score.

Pada turnamen badminton ini, laga Indonesia Vs Denmark di babak semifinal Piala Thomas 2021 di gelar Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Laga bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Live Streaming BWF di Vidio mulai pukul 18.00 WIB.

Laga Indonesia Vs Denmark di babak semifinal Piala Thomas 2021 selain Siaran Langsung TVRI, jadwal Siaran Langsung bisa diakses juga via Live Streaming TV Online BWF di Vidio dan Live Streaming Piala Thomas lainnya termasuk Live Score.

Link Live Streaming Indonesia Vs Denmark di babak semifinal Piala Thomas 2021 sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di bagian bawah artikel ini. Mulai Link Live Streaming Usee TV, Live Streaming TVRI dan Vidio.

Line up atau susunan pemain pertandingan semifinal Piala Thomas 2020 antara Indonesia vs Denmark telah diumumkan.

Duel Indonesia vs Denmark akan dihelat di Ceres Arena, Aarhus, Denmark.

Susunan pemain tim Indonesia untuk menghadapi Denmark malam ini serupa dengan ketika melawan Malaysia pada perempat final, Jumat (15/10/2021).

Tiga tunggal putra Indonesia yang akan bermain malam ini adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Anthony Ginting akan berhadapan dengan tunggal putra terbaik Denmark saat ini, Viktor Axelsen.

Secara rekor pertemuan, Ginting dan Axelsen sangat berimbang dengan raihan masing-masing empat kemenangan dari delapan pertandingan.