LIVE Indosiar! Line Up & Link Streaming RANS Cilegon FC vs Badak Lampung di Liga 2 Malam Ini

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming RANS Cilegon FC vs Badak Lampung di Liga 2 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming RANS Cilegon FC vs Badak Lampung di Jadwal Liga 2 2021, Selasa (19/10/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Christian Gonzales main.

Siaran Langsung Liga 2 2021 laga antara RANS Cilegon FC vs Badak Lampung via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming RANS Cilegon FC vs Badak Lampung ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Christian Gonzales main.

Duel RANS Cilegon FC vs Badak Lampung di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan tak di Indosiar.

Selain duel RANS Cilegon FC vs Badak Lampung FC, laga yang tersaji dalam jadwal Liga 1 2021 hari ini adalah PSG Pati vs PSIM Yogyakarta (pukul 15.15 WB) melalui Vidio Premier dan Mitra Kukar vs Kalteng Putra (pukul 20.30 WIB) via Vidio.

Hingga pekan 3 Liga 2 2021, RANS Cilegon FC duduk di peringkat 3 klasemen Grup B.

The Prestige Phoenix baru mengantongi 4 angka, hasil dari 1 menang, 1 seri, dan 1 kalah.

Misi lolos ke babak 8 besar cukup berat, karena RANS Cilegon FC tertinggal 8 poin dari pimpinan klasemen Dewa United (12 angka) dan 5 poin di belakang runner-up sementara, Persekat Tegal (9 angka).

Duel kontra Badak Lampung FC bisa memberi tambahan 3 poin untuk The Prestige Phoenix.

Pasalnya, dalam 3 laga awal Grup B, Laskar Saburai selalu kalah, baru mencetak 1 gol, dan sudah kebobolan 5 kali.