Wajah Ranty Maria Usai Bersanding Dengan Verrell Bramasta Picu Reaksi Febby Rastanty & Rayn Wijaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali disandingkan dengan Verrell Bramasta, penampilan dan raut wajah Ranty Maria memicu respon dari Febby Rastanty dan Rayn Wijaya.

Setelah dipasangkan dengan Verrell Bramasta dalam Sinetron Putri Untuk Pangeran, Ranty Maria memang sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan mantan kekasih Natasha Wilona tersebut.

Namun kabar itu langsung terbantahkan kala Ranty Maria mengumumkan status hubungannya dengan aktor Rayn Wijaya yang ternyata sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Walau memiliki hubungan sebatas rekan kerja semata, Verrell dan Ranty masih terus dipasangkan lantaran chemistry mereka dalam membintangi sinetron yang jadi pesaing Ikatan Cinta itu.

Seperti ketika hadir di ajang Silet Awards 2021 Jumat (22/10/2021), bukannya hadir bersama Rayn Wijaya, Ranty Maria justru kembali dipasangkan dengan Verrell Bramasta.

Di acara tersebut keduanya tampil memukau mengenakan setelan jas dan gaun berwarna hitam.

"You can never go wrong with black.

We got dressed up by @bellyiverzon

Suit by @ruslihadiwinata," tulis Verrell.

Setelah keduanya tampil, lewat akun instagram miliknya Ranty MAria pun menunjukan detail penampilannya di malam tersebut.

Menggunakan riasan glamour dan gaun yang memperlihatkan dengan jelas punggung mulusnya, Ranty Maria pun mendapat pujian dari Rayn Wijaya dan Febby Rastanty yang tampak terpukau.