Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports Pekan Ini, Derby Milan vs Inter & Juventus vs Fiorentina

Jadwal Liga Italia Serie A Pekan Ini via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports 2, Derby Milan antara AC Milan vs Inter Milan, Juventus vs Fiorentina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia Serie A pekan ini mulai Sabtu (06/11/2021) via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming RCTI + dan Live Streaming Bein Sports 2. Ada Derby Milan antara AC Milan vs Inter Milan, Juventus Vs Fiorentina.

Selain AC Milan vs Inter Milan bertajuk Derby Della Madonnina, beberapa laga menarik akan tersaji pada pekan ke 11 Liga Italia 2021 dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan RCTI +, misalnya Juventus Vs Fiorentina dan Venezia Vs AS Roma.

Laga Derby Milan di Jadwal Liga Italia pekan ke 11 antara AC Milan vs Inter Milan besar kemungkinan bisa tayang via Siaran Langsung RCTI, Live Streaming RCTI +. Sedangkan Juventus Vs Fiorentina dan Venezia Vs AS Roma kemungkinan diakses via Live Streaming Bein Sports 2.

Salah satu laga yang bakal menjadi perhatian tentu saja pertemuan dua tim sekota AC Milan vs Inter Milan bertajuk Derby Della Madonnina.

Laga itu tentu merupakan adu gengsi dua tim satu kota yang memiliki rivalitas panjang.

AC Milan baru saja memenangkan laga penting melawan AS Roma dengan skor tipis 2-1.

Zlatan Ibrahimovic memborong dua rekor dan berhasil membawa AC Milan menang di Liga Italia 2021-2022.

AS Roma dan AC Milan bertemu dalam laga pekan ke-11 Liga Italia 2021-2022 di Stadion Olimpico pada Minggu (31/10/2021) waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Pertandingan berjalan seimbang dengan masing-masing tim menguasai bola sebanyak 50 persen.

Selain itu, AC Milan juga mampu menciptakan delapan tembakan dengan tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang AS Roma.