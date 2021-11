Malam Ini Kualifikasi, Jadwal MotoGP Portugal 2021, Quartararo Asapi Bagnaia di FP1 & FP2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Portugal 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (7/11/2021).

Siaran Langsung MotoGP 2021, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP Portugal 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 sudah dimulai sesi Free Practice sudah kemarin di mulai dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2 pada Minggu (7/11/2021).

Jadwal Live Streaming MotoGP Portugal 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu (6/11/2021 ) dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

MotoGP Algarve 2021 telah menyelesaikan serangkaian babak latihan bebas (FP) pertama dan kedua di Sirkuit Portimao, Portugal, Jumat (5/11/2021) malam WIB.

Pada FP1 MotoGP Algarve 2021, Fabio Quartararo pembalap andalan Monster Energy Yamaha berhasil menjadi yang tercepat.

Fabio Quartararo memastikan kemenangan di FP1 MotoGP Algarve 2021 pada detik-detik akhir karena sebelumnya didominasi oleh sang rival Francesco Bagnaia dari Ducati Team.

Magis Quartararo pun membawanya mengungguli Bagnaia dengan torehan waktu 1 menit 40.192 detik.

Bagnaia pun harus rela mengakhiri FP1 MotoGP Algarve 2021 dengan menempati urutan kedua.

Ia terpaut 0.045 detik dari Quartararo yang memimpin FP1 MotoGP Algarve 2021.

