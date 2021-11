Harga Emas Antam Hari Ini 6 November 2021, Stagnan di Level Rp 946.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stagnan alias tak berubah dibanding sehari sebelumnya. Beginilah harge emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) stagnan pada Minggu (7/11).

Harga mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 946.000.

Harga emas Antam ini sama dengan harga Sabtu (6/11) yang berada di level Rp 946.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 839.000 per gram. Harga tersebut juga sama dengan dengan harga buyback pada Sabtu (6/11) yang ada di Rp 839.000 per gram.

Dilansir dari kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Minggu (7/11) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 523.000

Harga emas 1 gram: Rp 946.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.505.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.955.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.262.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.445.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.812.000

Harga emas 500 gram: Rp 443.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 886.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Tips Membeli Emas Perhiasan:

Cari Tahu Harga Emas Hari Ini

Sebelum membeli emas, sebaiknya anda ketahui harga emas hari ini. Harga emas selalu fluktuasi, setiap hari memiliki harga yang berbeda-beda. Lebih baik membeli emas, saat harganya turun. Anda bisa menjualnya lagi saat harganya naik.