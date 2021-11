Hasil UFC 268 Hari Ini - Dominasi Kamaru Usman ke Covington & Justin Gaethje ke Michael Chandler

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil UFC 268 hari ini menunjukkan dominasi para petarung elit yakni Kamaru Usman ke Colby Covington dan Justin Gaethje ke Michael Chandler.

Kamaru Usman (Nigeria) sukses mempertahankan sabuk juara kelas welter atau welterweight Ultimate Fighting Championship (UFC) seusai mengalahkan Colby Covington (Amerika Serikat).

Duel Kamaru Usman vs Colby Covington merupakan main event dari laga UFC yang berlangsung di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, Sabtu (6/11/2021) atau Minggu siang WIB. Hasil UFC 268 dan jalannya pertandingan Justin Gaethje vs Michael Chandler ada di artikel ini.

Kamaru Usman menang angka mutlak atau unanimous decisions dengan skor akhir 48-47, 48-47, dan 49-46.

Baca juga: LINK TRANS7! Live Streaming MotoGP Portugal 2021, Race MotoGP TV Online MNC Sports 2 & Usee TV

Baca juga: Live TVRI! Link Streaming Final Hylo Open 2021 & Live Score BWF Hari Ini, Marcus/Kevin Main

Baca juga: LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming PSS vs Persikabo di Liga 1 Malam Ini, Irfan Jaya Main

Pada ronde kedua, Kamaru Usman sebenarnya berkesempatan meraih kemenangan technical knock out (TKO).

Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Kamaru Usman menjatuhkan Covington dua kali dengan pukulan hook.

Namun, kesempatan itu menghilang setelah bel tanda akhir ronde kedua berbunyi ketika Kamaru Usman mencoba mengunci Covington yang sudah tergeletak.

Ini adalah keberhasilan kelima Kamaru Usman mempertahankan sabuk juara kelas welter UFC.

Kamaru Usman juga semakin mempertegas dominasinya atas Covington menjadi 2-0.

Pada pertemuan pertama di UFC 235 dua tahun lalu, Kamaru Usman juga berhasil menumbangkan Covington. Kamaru Usman saat itu menang via TKO pada ronde kelima.