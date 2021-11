Live TVRI! Link Streaming Final Hylo Open 2021 & Live Score BWF Hari Ini, Marcus/Kevin Main

Link Live Streaming Hylo Open 2021 babak Final via Live Streaming TV Online dan Siaran Langsung TVRI, Markus/Kevin vs Leo Rolly/Daniel Marthin, Preveen/Melati juga main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 babak final hari ini Minggu (7/11/2021) via Live Streaming TV Online TVRI dan Siaran Langsung TVRI. All Indonesia final Markus/Kevin vs Leo Rolly/Daniel Marthin, Preveen/Melati juga main.

Tiga wakil Indonesia yang bertanding di jadwal Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 pada hari ini dimulai pukul 19.00 WIB, ada di dua nomor ganda putra dan ganda campuran. Pantau laga via Live Score BWF yang sore nanti akan berlangsung.

Partai All Indonesia final Markus/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin bisa diakses pada Live Streaming Hylo Open 2021 babak final Minggu sore nanti via Live Streaming TV Online TVRI di Vidio dan Siaran Langsung TVRI. Selain itu, Praveen/Melati Daeva Oktavianti juga main.

Jadwal Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 selain siaran langsung di TVRI Nasional juga bisa diakses secara streaming melalui layanan Vidio.com dan Live Score BWF.

Baca juga: LINK TRANS7! Live Streaming MotoGP Portugal 2021, Race MotoGP TV Online MNC Sports 2 & Usee TV

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV Malam Ini West Ham vs Liverpool, Tottenham di Mola TV

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung RCTI Liga Italia Malam Ini AC Milan vs Inter Milan, AS Roma & Napoli di Bein

Jadwal final Hylo Open 2021 atau Jerman Open 2021 akan berlangsung di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (7/11/2021) mulai pukul 13.00 waktu lokal atau 19.00 WIB.

Turnamen BWF World Tour Super 500 itu bakal dibuka dengan pertandingan sesama ganda putri Jepang, Chisato Hoshi/Aoi Matsuda vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Jadwal final Hylo Open 2021 lalu dilanjutkan dengan duel Merah Putih antara Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Pertandingan kedua pasangan memastikan Indonesia akan membawa pulang satu gelar juara Hylo Open 2021 di nomor ganda putra.

Indonesia memiliki peluang untuk meraih gelar lainnya dari sektor ganda campuran melalui Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Praveen/Melati yang diunggulkan di tempat kedua akan menantang Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai yang merupakan unggulan pertama asal Thailand.