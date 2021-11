Penampakan All New Avanza. DAFTAR Harga dan Fitur Lengkap All New Avanza dan All New Veloz 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak daftar harga terbaru dan fitur lengkap All New Avanza dan All New Veloz 2022 yang baru diluncurkan PT Toyota Astra Motor (TAM).

Seperti diketahui PT TAM baru saja meluncurkan varian terbaru dari produk andalannya, yakni All New Avanza dan All New Veloz. Kedua model yang tampil segar itu secara resmi meluncur pada Rabu, 10 November 2021 yang lalu.

Tak sekadar tampil dengan casing baru yang lebih keren, namun kedua produk andalan Toyota itu pun dibekali sejumlah fitur andal. Tak heran jika harga yang dibanderol untuk varian terbaru ini pun mengalami penyesuaian cukup signifikan.

Mobil dengan jenis pengangkut penumpang atau biasa disebut dengan istilah MPV tersebut menghadirkan beberapa fitur terbaru pada masing-masing jenis dan tipe mobil.

New Avanza, terdapat dua tipe dengan harga dan fitur unggulan yang berbeda.

Tipe pada All New Avanza yakni E Type dan G Type.

Selain itu, All New Avanza tersedia beberapa varian warna, mulai dari Purplish silver, gray mettalic, black mettalic, silver mica mettalic, hingga white.

Berbeda dengan All New Avanza, All New Veloz memiliki tiga tipe yang perlu Anda ketahui.

Tiga tipe tersebut yakni, Veloz MT Type, Veloz Q CVT Type, serta Veloz Q CVT TSS Type.

All New Veloz tersedia tiga warna, yakni black mettalic, silver mica mettalic, serta platinum white pearl.