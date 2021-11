Harga Emas Antam Hari Ini 16 November 2021, Turun Rp 3.000 Jadi Rp 952.000 Per Gram

Pengunjung melihat-lihat emas batangan sebelum memutuskan untuk membeli di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018). Minat masyarakat untuk berinvestasi emas batangan meningkat saat rupiah melemah karena pilihan investasi ini aman dan nilainya cenderung stabil. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam saat ini Rp 657.000 per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penurunan harga terjadi untuk emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tak bergerak alias stagnan pada Selasa (16/11).

Data terbaru dari Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 952.000.

Terjadi penurunan harga emas Antam sebesar Rp 3.000 dari harga Senin (15/11) yang berada di level Rp 955.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 850.000 per gram. Harga tersebut turun Rp 3.000 dari harga buyback pada Senin (15/11) yang ada di Rp 853.000 per gram.

Baca juga: Investor Saham Syariah Indonesia Cetak Pencapaian 102.426 Investor

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini Tembus US$ 66.000, Peluncuran Taproot Turut Andil

Dilansir kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Selasa (16/11) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 526.000

Harga emas 1 gram: Rp 952.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.535.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.015.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.412.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.745.000

Harga emas 100 gram: Rp 89.412.000

Harga emas 500 gram: Rp 446.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 892.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Seorang konsumen memperlihatkan emas batangan atau logam mulia yang baru dibelinya di Butik Emas, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Rabu (8/1/2020). Harga logam mulia milik PT Aneka Tambang (Antam) di Butik Emas hari ini berada di angka Rp 815.000 per gram atau naik sebesar Rp 16.000 dari posisi hari sebelumnya Rp 799.000 per gram. Sementara harga jual dari Rp 700.000 per gram naik sebesar Rp 14.000 jadi seharga Rp 714.000 per gram. Kenaikan harga emas yang hampir menyentuh 2 persen itu, dipicu memanasnya konplik Iran dan Amerika Serikat. (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Selasa (16/11/2021) untuk ukuran 2 gram mencapai Rp 1.923.000.

Harga tersebut tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya, Senin (15/11/2021).

Sementara untuk emas batangan Antam ukuran 0,5 gram dan 1 gram tidak tersedia.