Jadwal Siaran Langsung Liga 2 Hari Ini Live OChannel Sulut vs Persiba, Kalteng vs PSBS di Vidio

Jadwal Liga 2 Hari Ini via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online, Sulut United vs Persiba & Sriwijaya FC vs PSPS, Kalteng Putra vs PSBS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 Hari ini Rabu (17/11/2021) yang bisa diakses via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online Vidio. Ada Kalteng Putra vs PSBS Biak, Sulut United vs Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC vs PSPS Riau dan KS Tiga Naga vs Babel United.

Ada dua laga yang tayang via Siaran Langsung OChannel yakni Sulut United vs Persiba dan Sriwijaya vs PSPS yang akan tayang via Siaran Langsung OChannel. Sementara dua laga lainnya di Liga 2 akan disiarkan secara langsung via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 2 2021, Sulut United vs Persiba Balikpapan bisa diakses via Live Streaming OChannel mulai pukul 18.15 WIB. Sedangkan Kalteng Putra vs PSBS Biak mulai jam 15.15 WIB via Live Streaming TV Online Vidio.

Duel Sriwijaya FC vs PSPS juga digelar pada pukul 18.15 WIB via Siaran Langsung OChannel.

Sulut United bertekad meraih kemenangan kontra Persiba Balikpapan pada laga kedelapan Grup D Liga 2 2021.

Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Sulut United, Ricky Nelson, dalam sesi jumpa pers, Selasa (16/11/2021).

Laga antara Sulut United vs Persiba Balikpapan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/11/2021).

Dikatakan Ricky Nelson, dengan kemenangan akan memperlancar jalan Sulut United menuju ke babak delapan besar Liga 2.

Meskipun Sulut United saat ini menduduki puncak klasemen Grup D Liga 2 dengan koleksi 11 poin.

Dibuntuti Persiba Balikpapan yang juga mengumpulkan 11 poin.Di urutan ketiga ada Kalteng Putra dengan koleksi 10 poin.