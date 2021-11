SESAAT LAGI Link Kompas TV! Live Streaming Daud Yordan vs Rachata, Tinju Dunia Tak Live TVOne

Sesaat Lagi Link Live Streaming Tinju Dunia Daud Yordan vs Rachata Khaophimai via Live Streaming Kompas TV dan Siaran Langsung Kompas TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Tinju Dunia Daud Yordan vs Rachata Khaophimai digelar hari ini via Siaran Langsung Kompas TV, bukan Siaran Langsung TVOne. Simak Tale Of The Tape kedua petinju dan di Sini.

Petinju Indonesia, Daud Yordan akan bertarung melawan petinju Thailand, Rachata Khaophimai, Jumat 19 November 2021. Siaran Langsung Tinju Dunia juga bisa diakses via Live Streaming Kompas TV dan sesaat lagi akan sedang berlangsung, tak bisa via Live Streaming TVOne.

Pertarungan di jadwal tinju dunia antara Daud Yordan vs Rachata Khaophimai rencananya akan tayang via Siaran Langsung Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB, bukan Siaran Langsung TVOne yang biasa menayangkan world boxing. Link Live Streaming Tinju Dunia ada di Sini.

Duel tinju dunia antara Daud Yordan vs Rachata Khaophimai bertajuk MPRO Evolution Fight Series 2021, memperebutkan gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight (kelas ringan super). Link Live Streaming Kompas TV akan sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini, dan bukan via Live Streaming TVOne.

Petinju Indonesia Daud Yordan menyiapkan dua kunci mengalahkan lawannya, Rachata Khaopimal.

Maka dari itulah, Daud menyiapkan dua kunci untuk menumbangkan lawannya.

"Saya akan menghancurkan pertahanan dan merusak konsentrasi lawan," tuturnya.

Sebelumnya, Daud Yordan menyebut ingin menang KO (knockout) di ronde 10 saat berhadapan dengan petinju tuan rumah Rachata Khaopimal pada Jumat (19/11/2021).

"Sangat berbahaya menang dengan ronde di kandang lawan," kata Daud Yordan menjelaskan strateginya.

Daud akan memperebutkan gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver kelas ringan super 63,5 kilogram.