Teguran Ivan Gunawan Saat Ayu Ting Ting Kembali Dapatkan Penghargaan, Bandingkan dengan Dirinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Santer dikabarkan akan segera menikah, Ivan Gunawan justru terlihat memberikan teguran pada Ayu Ting Ting, lantaran sang biduan kembali berhasil mendapatkan penghargaan.

Popularitas Ayu Ting Ting sebagai seorang penyanyi dangdut memang tak perlu diragukan lagi.

Meski kerap kali diterpa isu miring yang justru kian menaikan namanya, Ibunda Bilqis Khumaira Razak tersebut juga dikenal dengan kemampuannya yang tak main - main saat tampil di atas panggung.

Sederet lagu yang telah dinyanyikan oleh Ayu sampai saat ini masih terus terdengar dan melekat dengan imej yang menjadi ciri khasnya.

Baca juga: Marsha Aruan Merasa Tak Trauma Pacaran dengan El Rumi, Ingin Menikmati Masa Kesendirian

Baca juga: Nirina Zubir Masih Bingung Aksi Asisten Rumah Tangga Bisa Rampas 6 Bidang Tanah, Perlu Dana Besar

Sebut saja seperti lagu Alamat Palsu yang sukses membawa Ayu menapaki karirnya hingga kini menjadi salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran yang fantastis.

Bahkan putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum tersebut selalu tampil totalitas di atas panggung mulai dari penampilan hingga gaya bernyanyinya yang menawan.

Tak heran berkat kerja kerasnya tersebut Ayu berhasil memboyong banyak penghargaan seperti yang tampak lewat unggahan terbaru di akun instagram miliknya, Kamis (25/11/2021).

Tampil bak artis Korea, Ayu kembali memboyong penghargaan di ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2021.

"Alhamdulillah thank u for the award Anugerah Dangdut Indonesia 2021, thank you utk supportnya keluargaku trcinta n team aku yg selalu kompak terkeren lah kalian, thank you utk semua yg udh support selalu, smg aku selalu memberikan yg trbaik utk semuanya amin luv u guys, semangat selalu," tulis Ayu.

Namun bukannya memberikan ucapan selamat pada Ayu, Ivan Gunawan justru tampak menegur sang biduan lantaran selalu berhasil mendapat penghargaan.