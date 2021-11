Youtuber Terkaya, Pendapatan Ria Ricis Geser Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Raffi dan Baim Wong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai menikah dengan Teuku Ryan, pendapatan youtuber nomor satu di Asia Tenggara, Ria Ricis makin meroket. Bahkan, penghasilan Ria Ricis ini

menggeser Raffi Ahmad Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, Baim Wong Paula Verhoeven dan Atta Halilintar.

Sebagai youtuber paling kaya di Indonesia edisi November 2021, Ria Ricis masih bertahan sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi.

Mengacu data Social Blade, Jumat (26/11/2012), Ria Ricis menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 47.300 - US$ 757.000 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 675,07 juta - Rp 10,80 miliar (kurs Rp 14.272 per dollar AS).

Ria Ricis menggeser dominasi Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad dan Baim Wong.

Ketiganya sempat bergantian menduduki posisi pertama youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi dalam setahun terakhir.

Kini Raffi Ahmad melalui akun Rans Entertainment menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 26.000 - US$ 415.800 setara Rp 371,07 juta - Rp 5,93 miliar.

Seperti dilansir di Kontan.co.id dengan judul "Wow, Ria Ricis kokoh menjadi youtuber Indonesia paling kaya bulan November 2021!", Deddy Corbuzier bertengger di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia terkaya dengan perkiraan penghasilan bulanan di rentang US$ 23.600 - US$ 377.500 setara Rp 336,82 juta - Rp 5,39 miliar.

Berikut ini daftar lima youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Ria Ricis (Ricis Official)