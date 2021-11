Reaksi Brata Kartasasmitha ke Ivan Gunawan Kala Hubungannya dan Ayu Ting Ting Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan menjadi kekasih Ayu Ting Ting, reaksi Brata Kartasasmita pada Ivan Gunawan kala hubungannya dengan sang biduan tengah disorot berhasil mencuri perhatian.

Belakangan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang kian mesra memang tengah ramai menjadi bahan perbincangan.

Keduanya bahkan santer terdengar akan menikah dalam waktu dekat menyusul Syifa dan Nanda adik dari Ayu Ting Ting.

Namun sebelum kembali lengket dengan Igun, Ayu memang sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria salah satunya adalah dokter kecantikan Brata Kartasasmitha.

Sayangnya hubungan keduanya tak pernah lagi terdengar perihal kelanjutannya, justru sebaliknya, Ayu kian romantis bersama Ivan Gunawan dalam berbagai kesempatan.

Kini saat hubungannya dengan Ayu Ting Ting sedang menjadi sorotan, dilansir melalui unggahan di akun instagram @ivan_gunawan, Selasa (30/11/2021) Brata Kartasasmita terlihat muncul dalam kolom komentar foto Igun.

Dalam unggahannya tersebut Ivan Gunawan memamerkan momen kala dirinya bersama tim sedang transit di Bandara Singapura.

"We are one ... number one Family

···

Transit in Singapore," tulis Ivan Gunawan.

Diketahui saat ini salah desainer kebangsaan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Bangkok untuk menghadiri ajang Miss Grand International dengan membawa nama Indonesia.

Meski sama - sama pernah dikaikan dengan Ayu Ting Ting, terlihat Brata Kartasasmita justru turut ikut mendukung Igun dan para anggota tim yang bertolak.