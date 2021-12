Bukti Hubungan Luna Maya dan Ryochin Tak Terbantahkan, Terekam Saat Paula Ola Rayakan Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih menutup rapat perihal kisah asmaranya, gerak-gerik aktris Luna Maya dengan pengusaha asal Jepang Ryochin kini perlahan mulai terungkap.

Setelah kandasnya asmara dengan Ariel NOAH hingga Reino Barack, Luna Maya tampaknya masih saja betah menyandang status lajang walau usianya sudah menginjak 38 tahun.

Namun sederet pria tampan pun sempat dikabarkan dekat dengan Luna mulai dari Dimas Beck, Faisal Nasimuddin, Herjunot Ali,hingga yang paling santer terdengar adalah Ryochin.

Bukan hanya dekat dengan Luna, Ryochin juga tampak sudah akrab dengan para sahabat dan keluarga besar Luna Maya yang tinggal di Bali.

Beberapa kali pria yang berprofesi sebagai pengusaha dan DJ tersebut kedapatan ikut menghabiskan waktu bersama dengan Luna dan sahabat terdekatnya.

Seperti yang tampak kala Luna memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Paula Ola sahabat terdekatnya lewat unggahan di akun instagram miliknya Rabu (1/12/2021).

Dalam unggahan tersebut Luna membagikan sejumlah foto berisi kebersamaannya dengan Paula Ola kala sedang mengunjungi Amerika Serikat.

"Ada DJ lagi makan jelly, hepibesday cewe paling sexy bali. Cikiwircikiwirrr lappp You comat my traveling buddy, my solo partner in crime. Stay crazy, stay awesome, stay gold! Semoga jodoh hadir segera, aminnnnn @paula_ola," tulis Luna.

Namun dari sekian banyak foto, Luna mengunggah potret kebersamaanya dengan Paula Ola kala sedang pergi bertiga bersama Ryochin.

Tindakan Luna ini pun seolah menegaskan bahwa hubungannya dengan Ryochin sudah mendapat restu dari keluarga dan kerabat terdekat.

