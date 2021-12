Hanya Dalam Waktu  4 Hari Tiket Konser BTS Permission to Dance on Stage Ludes Terjual

BANJARMASINPOST.CO.ID- Popularitas boy grup BTS sudah tak diragukannya.

Kehadiran BTS pun seolah dinanti para penggemarnya di seluruh dunia.

Terbukti konser offline pertama mereka di Amerika Serikat dipastikan penuh dengan penonton. Penonton pun diperkirakan datang dari ARMY seluruh dunia.

Yang mengejutkan tiket konser BTS Permission to Dance on Stage dikabarkan telah habis terjual alias sold out.

yakni hanya beberapa hari tiket penjualan tiket dibuka langsung habis terjual. Ini merupakan rekord tersendiri,

"BTS menjual empat pertunjukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Stadion SoFi," kata Christy selaku Wakil Presiden Senior Pemrograman SoFi Stadium, dikutip dari HELLOKPOP, Kamis (2/11/2021).

"Konser ini mencapai penjualan tiket tertinggi di antara konser yang diadakan oleh satu band atau artis di SoFi Stadium," lanjutnya.

Konser tersebut merupakan konser pertama BTS sejak pandemi Covid-19 melanda.

Dalam konser ini, BTS mencetak sejarah sebagai artis pertama yang menjual habis tiket konser selama empat hari di SoFi Stadium.

Konser bertajuk BTS Permission To Dance On Stage - LA ini diadakan pada 27 dan 28 November 2021. Sementara, konser yang sedang berlangsung pada 1 dan 2 Desember 2021.

