Aksi Makannya di Restoran Diviralkan, Maria Vania Meradang dan Beri Penjelasan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID- Baru-baru ini beredar video di Tik Tok Maria Vania sedang makan sendiri di restoran.

Pada video tersebut, Maria Vania tampak menyantap makanan berupa daging.

Nah yang jadi permasalahan pada video yang direkam tersebut, si perekam di duga pria mengomentari makan Maria Vania.

Perekam bahkan menilai porsi makan Maria Vania yang dinilai sangat banyak.

Bahkan ia menyebut Maria Vania seperti orang kelaparan yang belum makan satu minggu.

Terkait viralnya video tersebut, Maria Vania kemudian buka suara.

Model yang kerap berpenampilan terbuka itu tak menyanga ada orang yang merekam dirinya secara diam-diam saat sedang makan.

"Aku mau kasih tahu kalau di situ aku sama sekali enggak makan nasi putih ya. Kalian bisa lihat di situ posisinya all you can eat. Dan kalau kalian tahu, di situ full daging. Vania emang cinta banget daging," ujar Maria Vania pada video TikToknya, Kamis (2/12/2021).

Selama ini Maria Vania memang dikenal rajin berolahraga dan menjalani diet demi menjaga penampilannya.

Salah satu yang menunjang dietnya adalah tidak memakan nasi putih.