Jadwal Laga Perdana Timnas Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2021 Live RCTI & Link Live Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja, Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Kamis (9/12/2021) nanti via Siaran Langsung RCTI. Ada Witan Sulaeman, Asnawi Mangkualam dan Elkan Baggott.

Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos.

Jelang laga perdana Timnas Indonesia vs Kamboja rekor pertemuan kedua tim menguntungkan tim Garuda.

Kedau tim sudah beberapa kali terlibat duel baik di event resmi mapun sekedar ujicoba saja.

Walau diatas kertas Timnas Indonesia diunggulkan atas kamboja namun bukan berarti akan udah dikalahkan.

Apalagi kamboja sejak beebrapa tahun ini berbenahs alah satunya mendatangkan pelatih top mantan pemain Timnas Jepang Keisuke Honda.

Pengalaman mantan pemain AC Milan ini bertanding di berbagai event Internasional tentu akan membawa dampak positif bagi Timnas kamboja.