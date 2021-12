Harga Bitcoin Hari Ini Jumat 10 Desember 2021, Terpuruk Diikuti Mata Uang Kripto Lain

.BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga Bitcoin hari ini Jumat 10 Desember 2021 anjlok.

Mayoritas pasar kripto merah, dengan harga Bitcoin turun ke level US$ 48.000 pada Jumat (10/12).

Volume perdagangan mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar di seluruh bursa utama terus turun.

Mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Jumat (10/12) pukul 12.25 ada di US$ 48.190,54 atau turun 3,15% dibanding posisi 24 jam sebelumnya. Ethereum turun lebih dalam 5,97% ke posisi US$ 4.122,43.

Mata uang kripto utama lainnya juga bernasib sama. Harga Solana merosot 6,85% ke US$ 178,15 dan Terra melorot 8,24% menjadi US$ 69,33. Sementara harga Dogecoin turun 4,19% ke US$ 0,169940 dan Shiba Inu turun 4,88% jadi US$ 0,000035.

Mengutip CoinDesk, kinerja pasar kripto bearish menyusul pasar saham AS jatuh dan indeks dollar AS, yang melacak nilai greenback terhadap mata uang fiat utama, menguat 0,28%. Dollar AS yang menguat meekan harga Bitcoin.

Hanya, “Bull jangka panjang tetap untuk Bitcoin, tetapi dalam jangka pendek tampaknya bearish,” kata Edward Moya, Analis Pasar Senior Oanda, kepada CoinDesk.

“Bitcoin perlu mengatasi ekspektasi yang berkembang untuk dollar AS yang lebih kuat, musim altcoin yang diperpanjang, dan penurunan jangka pendek untuk aset berisiko karena varian Omicron menggagalkan momentum pemulihan ekonomi,” ujarnya.

