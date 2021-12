Dukung Program Pemerintah, Produsen Alif Ini Pasok 2.400 Liter Minyak Goreng Setiap Pasar Murah

Suasana penjualan minyak goreng Alif dengan harga terjangkau Rp 14 ribu per liter.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama triwulan terakhir tahun 2021, harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Keadaan ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pemenuhan bahan pokok khususnya minyak goreng sawit.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memerintahkan kepada seluruh produsen minyak goreng untuk turut serta mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan minyak goreng sawit murah bagi masyarakat.

PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery (SDOPLR) selaku produsen minyak goreng Alif yang berkedudukan di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tentu tergerak untuk ambil bagian bahkan terjun langsung ke lapangan untuk membantu kesulitan masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan selalu hadirnya Minyak Goreng Alif di beberapa kegiatan Operasi Pasar atau pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Dalam tiap gelaran operasi pasar atau pasar murah ini, PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery setidaknya menyediakan 2.400 liter per kegiatan dan dijual seharga Rp. 14.000 per liternya dan dengan pembatasan jumlah pembelian maksimal 3 liter per orang.

Sehingga dengan manajemen pasar murah seperti itu bisa merata terbagi ke masyarakat.

"Selain itu, kami juga memberikan alokasi ke beberapa retail modern seperti Indomaret dan Alfamart di area Kalsel. Terkait masalah pendistribusiannya saat ini sedang dalam proses dan akan segera direalisasikan," kata Executive Sales Marketing, PT. Sime Darby Oils Pulau Laut Refenery, Agus Andriono, Rabu (15/12/2021).

Diakuinya bahwa, pihaknya membantu masyarakat terkait ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau ini.

"Semoga kerjasama ini bisa sedikit membantu meringankan beban mayarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan," tandasnya.