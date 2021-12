Jadwal Siaran Liga Champions Live SCTV Babak 8 Besar, PSG vs Real Madrid & Inter vs Liverpool

Jadwal Liga Champions babak 16 besar via Siaran Langsung SCTV, PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool & Atletico Madrid vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021/2022 babak 16 besar akan dibuka dengan big match PSG vs Real Madrid, Rabu (16 Februari 2022), Inter Milan vs Liverpool Kamis (17 Februari 2022), dan Atletico Madrid vs Manchester United Rabu (23 Februari 2022) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Rangkaian laga babak 16 besar Liga Champion musim ini dapat ditonton melalui Live Streaming TV Online SCTV, Champions TV dan Vidio.

Pada Jadwal Liga Champions babak 16 besar ini dipercaya bakal menghadirkan drama, termasuk karena kesalahan teknis komputer UEFA. Duel PSG vs Real Madrid, Rabu (16 Februari 2022), Inter Milan vs Liverpool Kamis (17 Februari 2022), dan Atletico Madrid vs Manchester United Rabu (23 Februari 2022) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Duel Sporting Lisbon vs Manchester City, Salzburg vs Bayern Munchen, Benfica vs Ajax, Chelsea vs Lille, hingga Villarreal vs Juventus bisa saja lebih sengit dari 3 big match Liga Champions di muka.

Awalnya, drawing 16 besar UCL yang digelar pada Senin (13/12/2021) menyajikan duel PSG vs Manchester United, yang berarti pertemuan antara dua pemenang Ballon d'Or terbanyak, Lionel Messi lawan Cristiano Ronaldo.

PSG memang bisa terhindar dari Manchester United dalam drawing ulang. Namun, lawan yang tidak kalah berat siap menghadang.

Mereka adalah Real Madrid sang juara UCL terbanyak dengan jumlah 13 trofi.

Dengan posisi PSG yang hanya jadi runner-up fase penyisihan grup, Les Parisiens harus terlebih dahulu menjamu Real Madrid di Parc des Princes.

Barulah kemudian skuad bintang klub Paris yang ditangani oleh pelatih Mauricio Pochettino menantang Los Blancos di stadion keramat Santiago Bernabeu.

Hal yang mencolok dari duel PSG vs Real Madrid adalah sosok Sergio Ramos dan Lionel Messi.