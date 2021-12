Kondisi Luna Maya Picu Kekhawatiran Patricia Gouw, Imbas Unggah Potret Patah Hati

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiba-tiba saja membagikan potret wajah dengan ekspresi sedih, kondisi Luna Maya sebabkan kekhawatiran Patricia Gouw.

Apalagi wanita berdarah Bali tersebut tampak menambahkan emoticon patah hati dan ekspresi wajah sedih yang membuat para warganet turut merasa penasaran.

Memang belakangan Luna Maya sedang dikabarkan dekat dengan Ryochin seorang pengusaha sekaligus DJ berdarah Jepang.

Keduanya beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama hingga dicurigai sedang menjalin hubungan asmara.

Meski demikian, baik Luna maupun Ryo masih enggan untuk mengungkapkan status hubungan mereka.

Kini sedang berada jauh dari Ryochin yang telah meninggalkan Indonesia, lewat akun instagram miliknya Rabu (15/12/2021) Luna tiba - tiba saja membuat banyak netizen khawatir.

Pasalnya dalam unggahan tersebut Luna tampak membagikan potret sedih sembari menambahkan emoticon menangis dan hati yang pantah.

Sontak aksinya tersebut pun langsung direspon oleh salah satu sahabatnya yakni model sekaligus presenter Patricia Gouw yang khawatir.

Bukan disebabkan oleh hubungannya dengan Ryochin, Luna mengaku kesedihannya tersebut hanya disebakan oleh kondisi rumahnya saat ini.

"Kenapose shay? Are you ok?" tanya Patricia.

