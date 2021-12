Harga Bitcoin Cs Terkerek Isyarat The Fed Naikkan Suku Bunga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sentimen positif The Fed membawa angin segar pada harga bitcoin cs. Aset kripto menjadi bergairah dan ditandai dengan kenaikan harga.

Hari ini, Kamis (16/12/2021), harga Bitcoin melonjak di atas US$ 49.000. Kenaikan itu terjadi setelah pejabat Federal Reserve atau The Fed menyetujui percepatan rencana bank sentral AS mengerek suku bunga.

Tak hanya bitcoin, tapi juga aset kripto lainnya. Pasar kripto secara umum berbalik lebih tinggi karena keputusan The Fed mengurangi ketidakpastian investor.

Dilansir dari Kontan.co.id, mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Kamis (16/12) sempat menembus US$ 49.000. Hanya pada pukul 14.18 WIB ada di US$ 48.963,85 atau naik 1,53% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

Pejabat The Fed pada Rabu (15/12) mengisyaratkan, bank sentral AS siap menaikkan suku bunga setidaknya tiga kali pada tahun depan untuk memerangi inflasi yang tinggi saat ini.

Seluruh pasar kripto mengamati keputusan The Fed dengan cermat karena banyak yang percaya bahwa kebijakan moneter yang diperketat biasanya dianggap bearish untuk aset berisiko, termasuk mata uang kripto.

Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya turun tajam dalam beberapa pekan terakhir karena investor khawatir tentang penyesuaian kebijakan hawkish yang diantisipasi The Fed.

Volume perdagangan Bitcoin di bursa kripto utama sedikit lebih tinggi pada Kamis (16/12) dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Harga mata uang kripto utama lainnya juga naik. Ethereum naik di atas US$ 4.000 setelah tergelincir di bawah US$ 3.700 awal pekan ini. Solana malah melambung hampir 8% menjadi US$ 179,57 dan Terra melesat 11% lebih jadi US$ 64,49. (*)