Live SCTV! Prediksi & Link Streaming Liverpool vs Newcastle di Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Newcastle di Liga Inggris, Jumat (17/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Duel Liverpool vs Newcastle dalam jadwal Liga Inggris malam ini atau Jumat (17/12/2021) dini hari, pukul 03.00 WIB dapat ditonton lewat siaran langsung SCTV.

Jalannya pertandingan di Stadion Anfield tersebut juga bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Liverpool memenangkan pertandingan Liga Premier terakhir mereka 1-0 di kandang melawan Aston Villa, memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi 5.

Kini Liverpool mengincar kemenangan ke-6 saat menjamu Newcastle demi menempel ketat sang pemuncak klasemen sementara, Man City.

Pasukan Jurgen Klopp saat ini masih berada di posisi runner up dengan 37 poin, selisih 4 angka dari Man City yang telah melakoni 17 laga.

Namun, The Reds juga sedang diintai oleh Chelsea yang duduk tepat di bawahnya dengan jarak 1 angka.