Penghantar Band Segera Luncurkan Album Perdana, Ini Bocoran Lagunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Band asal Banjarmasin, Penghantar Band akan meluncurkan album perdana dalam waktu dekat ini.

"Masih rahasia nih, tapi rencana secepatnya rilis album. Jadi tunggu saja nanti dan berapa jumlah lagunya di album tersebut," kata Ahsan, vokalis Band Penghantar, Selasa (21/12/2021).

Walau pun masih merahasiakan lagu di album tersebut, ada empat lagu ciptaan Penghantar yang dibawakan saat tampil di acara Himakom FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Sabtu lalu.

Kemungkinan keempat lagu itu yakni Into You, I Don't Think So, Terkadang dan Someone to Find merupakan bagian dari album nanti.

Dua lagu yakni Don't Think So dan Terkadang sudah dirilis dan di upload ke youtube.

"Alhamdulillah, lumayan yang melihatnya, terutama kalangan anak muda," ujar Ahsan, mahasiswa semester akhir FISIP ULM ini.

Penghantar merupakan sebuah band Ambient-Pop asal Banjarmasin yang terbentuk pada tahun 2017.

Personilnya terdiri Retina (Vokal), Ahsan (Vokal, Gitar), Doni (Gitar) dan Irfan (Bass). Sebelumnya dikenal dengan sajian musik bernuansa folk.

Pada tahun 2017 Ahsan dan Doni secara konsisten mengeksplorasi rasa musik mereka masing-masing dari awal terbentuknya band ini.

Lalu pada tahun 2020 mereka berdua merombak struktur dan genre band ini. Retina dan Irfan baru bergabung di tahun 2020 saat band ini melakukan debut secara resmi dan merilis single pertama mereka di platform digital. Dengan harapan dapat membawa warna baru di skena musik Banjarmasin.