Pengantar Band Membuai Penonton dengan Lagu Bernuansa Romantis di Bazaar Himakom FISIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para penonton yang menyaksikan konser musik band lokal dan pengunjung bazaar yang diadakan Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin di Cup Cafe terhibur dengan penampilan pembuka Band Pengantar, Sabtu (19/12/2021) malam.

Lewat lagu berjudul Into You, I Don't Think So, Terkadang dan Someone to Find bergenre ambient-Pop atau Bedroom-Pop yang dibawakan vokalis Retina dan Ahsan serta Doni (Gitar) maupun Irfan (bass), membuat penonton ikut terbawa dengan suasana romantis.

"Memang musik kami bergenre Pop dengan lagu-lagu bertema cinta, sesuai usia kami," papar Ahsan, vokalis Pengantar usai tampil tadi malam.

Keempat lagu yang dibawakan, lanjut mahasiswa semester akhir FISIP ULM ini, merupakan ciptaan mereka.

"Bahkan dua lagu kami berjudul I Don't Think So dan Terkadang sudah dirilis dan diupload ke youtube. Alhamdulillah, lumayan yang melihatnya," ujar Ahsan.

Rekannya, Doni menambahkan, sebagai pemain musik, pihaknya sangat senang diberi wadah oleh Himakom FISIP ULM tampil di acara itu.

"Sejak pandemi Covid 19 awal tahun 2020 lalu, kita jarang tampil lho. Alhamdulillah, tidak ada lagi PPKM, sehingga kami mengeksplorer diri dan unjuk kebolehan," tandasnya.

Mahasiswa semester akhir Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi ULM ini berharap kegiatan bisa konsisten digelar membantu perkembangan musisi di Kota Banjarmasin.

Setelah Pengantar Band, dilanjutkan penampilan Rock Horizon yang membawakan lagu-lagu rock hingga membuat penonton ikut mengentakkan kaki dan mendengarkannya.

Disusul aksi grup band Kelayangan Pagat, Wasaka, Pemandu Hura-Hura dan Guest Star atsu bintang utama group musik Murphy Radio asal Samarinda.