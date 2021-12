Harga Emas Antam 22 Desember 2021 Turun Rp 3.000 Per Gram, Cek Juga Harga di Pegadaian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini Rabu 22 Desember 2021, harga emas Antam turun Rp 3.000 per gram.

Sehari sebelumnya emas batangan emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berada di level Rp 934.000 per gram.

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 931.000 pada hari ini.

Sementara, harga buyback emas Antam berada di level Rp 826.000 per gram. Harga tersebut juga turun Rp 3.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Selasa (21/12) yang ada di Rp 829.000 per gram.

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini 17 Desember 2021, Anjlok Diikuti Mata Uang Kripto Lain

Baca juga: Promo Indomaret Hari Ini , THR Akhir Tahun Dapat Voucher Belanja dan Grand Prize Rp 1,5 Miliar

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Selasa (21/12) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 515.000

Harga emas 1 gram: Rp 931.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.430.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.805.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.887.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.695.000

Harga emas 100 gram: Rp 87.312.000

Harga emas 500 gram: Rp 435.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 871.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Emas menjadi salah satu investasi yang digemari oleh hampir semua kalangan.

Harganya yang cenderung naik dan mudah didapatkan menjadi salah satu alasan masyarakat suka memburu logam mulia ini.

Ilustrasi (THINKSTOCK.COM)

Di Indonesia, emas batangan diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk. Selain Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.