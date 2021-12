Terekam Bukti Billy Syahputra Masih Perhatian ke Amanda Manopo, Pemeran Andin Tunjukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID- Meski jalinan asmara antara Amanda Manopo serta Billy Syahputra telah berakhir keduanya masih tetap jalin silaturahmi.

Terbukti saat Hari Natal, Amanda Manopo mendapatkan hampers dari adik Olga Syahputra ini.

Amanda Manopo pun menyambut hadiah dari mantan orang spesial di hatinya tersebut.

Bahkan pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta ini menunjukan hampers pemberian Billy di laman instagramnya.

Billy Syahputra tampak memberikan hadiah berupa hampers kue-kue Natal yang spesial untuk Amanda Manopo.

Hal itu diketahui dari unggahan pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu lewat InstaStroy-nya.

Sambil memasang lagu "All I Want for Christmas Is You", Amanda Manopo menunjukkan hadiah dari Billy Syahputra itu.

Dalam hampers tersebut terselip ucapan manis dari adik mendiang Olga Syahputra itu untuk Amanda.

"Merry christmas and happy new year - Billy Syahputra -," tulis Billy Syahputra, dilansir Tribun Style dari Instagram @amandamanopo pada Sabtu, 25 Desember 2021.

Tak memberikan keterangan apapun, Amanda hanya memberikan tag akun Instagram milik Billy Syahputra.

