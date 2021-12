Harga Bitcoin Hari Ini 28 Desember 2021, Anjlok hingga Berada di Level US$ 49.021,27 Per Keping

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin kembali memburuk pada hari ini Selasa (28/12/2021).

Selain harga bitcoin yang anjlok, sejumlah harga aset kripto lain juga mengalami hal serupa.

Investasi yang masih belum menggembirakan terjadi, dimana pasar kripto memerah pada Selasa (28/12/2021), dengan harga Bitcoin terlempar dari zona US$ 50.000 dan sejumlah mata uang kripto utama jatuh dalam, hingga 9%.

Mengacu data CoinMarketCap, harga Bitcoin pada Selasa (28/12/2021) nyaris menembus level US$ 52.000, persisnya US$ 51.956,33, sebelum jatuh ke level US$ 48.000.

Pukul 11.50, harga mata uang terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar itu bangkit ke US$ 49.021,27 tapi masih turun 3,81% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

Harga Ethereum juga turun terlempar keluar dari zona US$ 4.000 ke US$ 3.918,45 atau turun 3,76% dibandingkan dengan posisi 24 jam sebelumnya.

Sementara harga Solana anjlok 6,19% ke US$ 188,03, harga Terra merosot 7,68% menjadi US$ 93,45, dan harga Polygon terjungkal 9,24% jadi US$ 2,61.

Sedang harga mata uang kripto berbasis meme, Dogecoin dan Shiba Inu masing-masing turun 5,43% menjadi US$ 0,1802 dan 5,12% ke US$ 0,00003637.

Pada Selasa, aktivitas perdagangan sebagian besar tidak terdengar, karena volume perdagangan Bitcoin di bursa kripto utama hanya sedikit lebih tinggi dibanding Senin (27/12).

Padahal, saat pasar kripto memasuki akhir tahun, apa yang disebut sebagai pasokan sovereign Bitcoin, total aset yang disimpan di luar cadangan devisa, mencapai titik tertinggi sepanjang masa, menurut perusahaan data blockchain Glassnode.