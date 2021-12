SINOPSIS The Lord of The Rings: The Return of the King, Bioskop TransTV Malam Ini

Aksi Elijah Wood dan kawan-kawan di Film The Lord of the Rings: The Return of the King

BANJARMASINPOST.CO.ID - Waktunya bersantai dengan manyaksikan film box office Hollywood dari layar kaca rumah anda malam nanti.

Seperti biasa, bioskop TransTV malam ini akan menyakikan film seru dari Hollywood. Kali ini film The Lord of the Rings: The Return of the King siap menemani anda dari rumah, pukul 21.30 WIB, Selasa (28/12/2021).

Berikut ini sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King, yang bisa membantu anda menyimak jalan cerita dan keseruan film tersebut nanti malam.

Film The Lord of the Rings: The Return of the King berkisah tentang perjalanan Fredo dan Sam ke Gunung Doom untuk menghancurkan cincin.

Sutradara film ini adalah Peter Jackson

Sementara itu, penulis film The Lord of the Rings: The Return of the King adalah J.R.R. Tolkien, Fran Walsh dan Philippa Boyens.

Berdurasi 201 menit, film The Lord of the Rings: The Return of the King dirilis pada 14 Januari 2004 di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Elijah Wood, Viggo Mortensen dan Ian McKellen.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis The Lord of the Rings: The Return of the King dikutip dari Imdb.com, Selasa (28/12/2021).

Pada saat Pangeran Kegelapan Sauron mengarahkan pandangannya ke Minas Tirith, ibu kota Gondor.

