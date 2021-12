Harga Bitcoin Hari Ini 30 Desember 2021, Mata Uang Kripto Lain Terus Memerah di Akhir Tahun 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terus memerah. Harga mata uang kripto menjelang akhir tahun 2021 belum menggembirakan.

Harga bitcoin hari ini Kamis 30 Desember 2021 terpuruk di level US$ 47.000 per keping.

Terpuruknya bitcoin diikuti mata uang kripto lain hingga menjelang Tahun Baru 2022.

Investasi dalam mata uang kripto memang masih labil dalam beberapa hari belakangan ini.

Mengacu data CoinMarketCap, harga Bitcoin pada Kamis (30/12) pada pukul 12.30 WIB ada di US$ 46.805,74 atau turun 2,18% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini 29 Desember 2021, Anjlok ke Level US$ 47.823,17 Per Keping

Baca juga: Inilah Realliq Ecosystem, Aset Kripto Buatan Indonesia Diresmikan

Segendang sepenarian, harga Ethereum turun 3,54% ke posisi US$ 3.665,19 dan Cardano jatuh lebih dalam 7,03% menjadi US$ 1,32.

Sementara harga mata uang kripto berbasis meme, Dogecoin dan Shiba Inu turun masing-masing 3,24% ke 0,1701 dan 6,59% jadi US$ 0,0000335.

Mengutip NewsBTC, pergerakan harga Bitcoin di atas zona resistance US$ 47.500 bisa memulai kenaikan baru.

Resistensi utama berikutnya adalah di dekat level US$ 48.500, di mana bear mungkin muncul, yang dapat mengirim harga Bitcoin menuju level US$ 50.000.

Tapi, jika gagal pulih di atas US$ 47.200, harga Bitcoin bisa terus bergerak turun. Support langsung berada di dekat zona US$ 46.200. Support besar pertama mendekati US$ 46.000.