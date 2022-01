Sebagian Harga Sembako Naik di Pasar Bauntung Banjarbaru, Ternasuk Minyak Goreng

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pasca tahun baru, harga sejumlah bahan pokok masih mengalami kenaikan dari sebelumnya, Minggu (2/1/2022).

Di Pasar Bauntung Banjarbaru, Provinsi nKalimantan Selatan (Kalsel), harga beras mengalami kenaikan Rp 1.000.

Kenaikan harga beras ini pun dibenarkan oleh penjual beras, Ahmad Syamsudin. "Kurang lebih sekitar sebulan terakhir hingga hari ini harga beras mengalami kenaikan secara bertahap Rp 500 hingga Rp 1.000 satu sak di rata-rata jenis beras," ujarnya.

Begitu pula dengan beras jawa yang naiknya bervariatif tergantung merek, di antaranya beras jawa 5 Kg naik Ro 1 ribu, 10 Kg naik Rp 2 ribu, 25 Kg naik sekitar Rp 5 ribu.

Sementara itu, keperluan bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Pedagang Pasar Bauntung, Icha menyebut, untuk harga bawang putih, gula dan telur mengalami kenaikan. "Begitu pula minyak goreng," tuturnya.

Untuk saat ini harga bawang putih berkisar di Rp 28 ribu per Kg, sebelumnya Rp 26 ribu per Kg. Begitu juga dengan bawang putih kupas yang tadinya Rp 28 ribu per Kg naik menjadi Rp 30 ribu per Kg.

Bawang bombai juga mengalami kenaikan Rp 1 hingga Rp 2 ribu. Sementara bawang putih, menurutnya, masih terbilang normal.

Gula pasir atau gula putih juga mengalami kenaikan baik partai maupun ecer Rp 13 ribu per kg. Telor pundi eceran bisa naik di kisaran Rp 29 hingga Rp 30 ribu per kg.

Kenaikan harga gula, sambungnya, dari informasi yang diterima gula mengalami kelangkaan. Sedangkan bawang putih, kemungkinan, dikarenakan terlambatnya pengiriman.

Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada minyak goreng ada yang kisaran Rp 26 hingga Rp 28 per dua liter naik hingga Rp 38 per dua liter.

Bahkan menurutnya, bisa mencapai kisaran harga Rp 40 ribu. Untuk kentang juga mengalami kenaikan dari yang dikisaran Rp 15 ribu per kg sekarang Rp 17 ribu per kg.

Wortel bahkan naik hingga Rp 3 ribuan dari kisaran harga sebelumnya di Rp 14 ribu per kg.

"Harapan kami, harga kembali normal dan Pasar Bauntung Banjarbaru kembali ramai," ucapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)