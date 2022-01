Jadwal Siaran Langsung MotoGP 2022 Live Trans 7, Tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika Ludes

Jadwal MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans 7, Penjualan Tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika Dibuka 6 Januari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Penjualan tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika mulai dibuka.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id termasuk juga Sirkuit Mandalika.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2.

Jadwal Live Streaming MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

Tiket MotoGP Mandalika seharga Rp 15 juta habis terjual hanya beberapa jam setelah loket penjualan dibuka pada Kamis (6/1/2022).

Mandalika Grand Prix Association menyediakan kuota 900 tiket Premier Class untuk menonton MotoGP selama tiga hari pada 18-20 Maret 2022 dengan harga Rp 15 juta.

"Antusiasme pecinta balap untuk menonton MotoGP secara langsung di Mandalika International Street Circuit benar-benar luar biasa," kata Cahyadi Wanda selaku Vice President Director MGPA, dilansir dari Antara News.

"Tiket Premier Class sebanyak 900 tiket langsung diserbu pembeli dan sudah habis pada hari pertama pukul 16.57 WIB. Kami mohon maaf apabila ada calon penonton yang tidak mendapatkan tiket kelas ini. Namun, jangan khawatir sebab masih ada stok tiket dari beberapa kategori lainnya," tutur Cahyadi.

Pemegang tiket kategori premier akan memiliki akses VIP Hospitality Suite yang bisa menonton MotoGP Mandalika dari lantai 2 pit building di depan garis start dan finis.

Tiket MotoGP Mandalika dibagi menjadi lima kategori, yakni General Admission (kuota 10.000 tiket), Standard Grandstand (28.578 tiket), Premium Grandstand (21.056 tiket), Deluxe Class (2.000 tiket), dan Premiere Class (900 tiket).