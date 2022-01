Prediksi Manchester United vs Aston Villa di Piala FA, Ronaldo Starter

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Man United vs Villa via Live Streaming Bein Sports & Live Streaming TV Online. Cristiano Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man United vs Villa di Jadwal Piala FA via Live Streaming Bein Sports, Selasa (11/1/2022). Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Piala FA antara Manchester United vs Aston Villa via Live Streaming TV Online bein sports dan tak Live Streaming Mola TV mulai pukul 02.55 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Villa bisa diakses via Live Streaming Bein Sports yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain dan Jadwal Piala FA, Cristiano Ronaldo main.

Meski tak Live Streaming Net TV, duel Manchester United vs Aston Villa di Piala FA tak dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.mola.tv tapi via Bein Sports.

Man United yang baru saja tumbang di tangan Wolves dalam ajang Liga Inggris (EPL), akan membawa misi kebangkitan di ajang Piala FA pekan ini saat bersua Aston Villa.

The Red Devils sudah tentu mengincar tiket lolos ke FA Cup putaran berikutnya.

Ambisi tuan rumah diprediksi takkan berjalan mudah, mengingat Aston Villa di bawah asuhan Steven Gerrard juga punya motivasi serupa.

Perlu diingat, pada pertemuan putaran pertama di Liga Inggris musim ini, The Villa sukses membungkam The Red Devils lewat skor 0-1 di Old Trafford.

Kubu Aston Villa tentu saja ingin mengulang hasil serupa dalam jadwal Piala FA 2021/2022.

Pemain belakang Aston Villa, Korney House, berharap timnya bisa mengulang kemenangan atas Manchester United di Old Trafford.