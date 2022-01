Prediksi Susunan Pemain PSG vs Brest di Jadwal Liga Prancis Live RCTI +, Mbappe Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG vs Brest Jadwal Liga Prancis via Live Streaming RCTI +, Live Steaming Bein Sports 1, Siaran Langsung RCTI. Kylian Mbappe main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Brest di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Minggu (16/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tayang via Live Streaming RCTI + dan tak Siaran Langsung RCTI. Kylian Mbappe starter.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Brest dimulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa di RCTI +.

Link Live Streaming PSG vs Brest pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + dan tak Siaran Langsung RCTI. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kylian Mbappe main.

Duel PSG vs Brest di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa via RCTI +.

Neymar dan kawan-kawan unggul sangat jauh dari dua pesaing terdekatnya, yakni Nice dan Marseille, yang sama-sama baru mengantongi 36 poin alias berjarak 11 angka.

Sedangkan Brest ada di peringkat 13 dan baru mengumpulkan 25 poin atau selisih 22 angka dengan PSG. Lawatan menuju ibu kota bakal menjadi duel yang sulit bagi Brest.

Namun, ada celah untuk mencuri angka jika Brest mampu memaksimalkan kesempatan yang ada.

PSG boleh saja memimpin sendirian di klasemen Liga Prancis 2021/2022.

Klub yang ditukangi Mauricio Pochettino itu seolah belum menemukan lawan yang sepadan jika melihat prestasi di liga domestik musim ini.

Namun demikian, performa yang dihasilkan PSG justru menunjukkan grafik penurunan akhir-akhir ini kendati baru sekali tersentuh kekalahan di Ligue 1 2021/2022.