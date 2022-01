SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Persebaya vs PSM Liga 1 Malam Ini, Taisei Main

Sesaat Lagi Link Live Streaming Persebaya vs PSM di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Persebaya vs PSM Makassar via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Kamis (13/1/2022). Samsul Arif dan Taisei Marukawa main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persebaya Surabaya vs PSM Makassar via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming Persebaya vs PSM Makassar ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Taisei Marukawa dan Samsul Arif main.

Duel Persebaya vs PSM Makassar di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Persebaya vs PSM di Liga 1 Malam Ini, Siaran Langsung Indosiar

Baca juga: Hasil Barito Putera vs Borneo FC di Liga 1, Skor Derby Kalimantan 0-0 di Babak Pertama

Baca juga: Kebersamaan Van de Beek Bersama Man United Segera Berakhir, Lelang ke Newcastle & Dortmund

Performa impresif Persebaya Surabaya pekan ini bakal diuji oleh PSM Makassar.

Skuad Bajol Ijo terhitung tak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir, yang membuat tim asuhan Aji Santoso tersebut bisa menembus persaingan di papan atas klasemen Liga 1.

Persebaya kini berada di tangga ke-4 dengan koleksi 36 poin.

Bruno Moreira dan kawan-kawan hanya defisit 1 angka dari 3 tim pemuncak klasemen: Persib, Arema, dan Bhayangkara FC yang mengoleksi 37 poin.

Di sisi lain, PSM Makassar juga tak bisa dipandang sebelah mata oleh Persebaya.

Juku Eja baru saja menunjukkan tren kebangkitan pada awal putaran kedua Liga 1 2021/2022, selepas memetik kemenangan 1-0 atas Madura United.