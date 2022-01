Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV & Mola Ada Man United Vs West Ham, Chelsea Vs Tottenham

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu (22/1/2022) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Chelsea Vs Tottenham Hotspurs, Manchester United Vs West Ham, Crystal Palace Vs Liverpool dan Southampton Vs Manchester City serta laga lainnya.

Jadwal siaran Langsung Liga Inggris pekan ini atau matchday ke 23 memuat agenda 10 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV.

Duel Southampton Vs Manchester City dan Chelsea Vs Tottenham Hotspurs di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa disaksikan Live SCTV sedang Manchester United Vs West Ham, Crystal Palace Vs Liverpool dan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Dalam Jadwal Liga Inggris Pekan 23 posisi 4 besar teratas tidak ada yang saling bertemu.

Meski demikian perebutan posisi 4 besar zona Liga Champhion masih tetap panas.

Chelsea yang baru saja tergsur dari poisisi kedua bakal menghadapi lawan yang cukup berat pekann ini.

The Blues bakal bertemu Tottenham Hotspurs yang di pekan ke 22 tidak bertanding karena banyak pemain Arsenal yang cedera dan terdampak Covid 19.

Sementara sang pemuncak klasemen sementara Manchester City bakal bertandang ke tim papan tengah Southampton.

Manchester City berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-22 di Etihad Stadium, Sabtu malam.

Kemenangan Man City dipastikan oleh gol Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Gelandang asal Belgia itu menjebol gawang Chelsea lewat tembakan dari luar kotak penalti.