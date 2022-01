Lihat Perubahan Syahrini yang Kini Berhijab, Annisa Trihapsari Beri Doa Ini untuk Istri Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi menjadi istri Reino Barack selama kurang lebih 3 tahun, penyanyi Syahrini memang mengalami banyak perubahan dalam dirinya.

Satu perubahan Incess adalah memakai hijab. Hal ini juga jadi perhatian para sahabat termasuk Annisa Trihapsari.

Memang, setelah menjadi seorang istri, Syahrini hampir tak pernah lagi terlihat menyanyi di atas panggung dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mendampingi Reino Barack.

Bahkan Incess yang dulu sering menjadi sorotan lantaran gaya rambutnya yang tak biasa kini memutuskan memilih untuk menggunakan hijab dan terlihat lebih religius.

Perubahan penampilan Syahrini itu tak dipungkiri berhasil menjadi pembicaraan banyak pihak mengingat citranya yang begitu populer di Indonesia.

Tak sedikit pula rekan sesama selebritis yang mendoakan Incess lantaran perubahan besar dalam kehidupannya tersebut.

Salah satunya adalah artis sinetron Annisa Trihapsari yang memberikan doa kala Incess memamerkan penampilan anggunnya menggunakan hijab di instagram pribadinya Sabtu, (29/1/2022).

Dalam foto tersebut Syahrini tampak duduk dengan penampilan casual sembari melemparkan senyuman manis miliknya.

"Be grateful for eveeything that Allah Ta'ala Given to yiu," tulis Syahrini.

Melihat penampilan Incess yang sudah jauh berubah, Annisa Trihapsari pun melontarkan doa untuk istri Reino Barack tersebut.

