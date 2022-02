Jadwal Siaran Langsung Liga 1 di Indosiar Malam Ini Persela vs Arema FC & PSM vs Persib Esok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga 1 malam ini Selasa (1/2/2022) pekan ke-22 2021-22 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar ada laga Persela vs Arema FC dan Bhayangkara FC vs Barito Putera.

Laga Persipura Vs Madura United ditunda dan 2 laga dari 4 laga lainnya seperti PSM vs Persib Bandung dan PSIS vs Persebaya akan digelar Rabu besok yang bisa juga diakses via Live Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Siaran langsung pada Jadwal Liga 1 malam ini akan di mulai Bhayangkara FC Vs Barito Putera jam 18.15 WIB via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Sementara Persela vs Arema FC setelahnya lalu PSM vs Persib Bandung dan PSIS vs Persebaya digelar Rabu malam.

Tiga tim papan atas, seperti Arema FC, Bhayangkara FC dan Persija Jakarta akan bertemu dengan lawan yang relatif mudah. Ketiganya akan bertemu tim papan bawah.

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Bhayangkara vs Barito Putera Liga 1 Jam 18.15 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Baca juga: 24 Pemain Madura United Terpapar Covid-19, Laga Kontra Persipura di Liga 1 Ditunda

Malam ini dijadwalkan 2 pertandingan pekan 22 Liga 1 berlangsung di 2 venue Bali.

Dua pertandingan tersebut adalah Bhayangkara FC vs Barito Putera (18.15 WIB) dan Persela vs Arema FC (20.45 WIB) sebelumnya laga Persipura vs Madura United (15.15 WIB) ditunda.

Dengan lonjakan penyebaran kasus Covid-19 di Bali menyebabkan pertandingan Persipura vs Madura United ditunda.

Madura United hanya menyisakkan tidak lebih dari 14 pemain untuk menghadapi Persipura dalam kesempatan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Operasional Liga Indonesia Baru (LIB)], Sudjarno.

"Kita sudah mengambil keputusan, kita bicara dari match ke match, terkait dengan laga Persipura vs Madura United pekan 22 BRI Liga 1 nomor pertandingan 191 yang rencana diadakan pada Selasa, 1 Februari 2022, pukul 16.15 WITA dengan ini PT LIB selaku operator pertandingan tersebut ditunda," ungkap Sudjarno dalam konferensi pers media pada Selasa (1/2/2022) siang.