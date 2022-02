Prediksi & Live Streaming Liverpool vs Leicester di Liga Inggris Malam Ini, Luis Diaz Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Liverpool vs Leicester di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Luis Diaz main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up) dan Live Streaming Liverpool vs Leicester di Liga Inggris, Jumat (11/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Luis Diaz main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Leicester hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Leicester bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Luis Diaz main.

Duel Liverpool vs Leicester di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCTV & Mola TV Malam Ini, Liverpool vs Leicester

Baca juga: LIVE Indosiar! Line Up & Link Nonton TV Online Arema vs Persiraja di Liga 1, Carlos Fortes Main

Baca juga: Buntut Panjang Transfer Dusan Vlahovic ke Juventus, Potensi Pelanggaran Sedang diusut

Brendan Rodgers bakal kembali ke Anfield, setelah pada 2013-2015 membesut tim kebanggaan Liverpool. Kali ini ia datang sebagai lawan bersama tim besutannya, Leicester.

Pasukannya bakal melawat ke markas lawan dengan membawa beban rekor minor dalam sejumlah laga terakhir. Leicester gagal menang dalam 3 laga yang dimainkan. Hal itu membuat mereka kini masih tertahan di peringkat 10 klasemen EPL, dengan 26 poin.

Sebaliknya, tuan rumah Liverpool sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka belum terkalahkan dalam 6 laga beruntun di semua ajang (5 menang, 1 seri). Teranyar, skuad arahan Jurgen Klopp berhasil meraup kemenangan telak 3-1 atas Cardiff City dalam lanjutan Piala FA.

Kini, mereka ingin melanjutkan rekor tersebut saat berjumpa Leicester di Anfield. The Reds butuh kemenangan di laga nanti untuk bisa menipiskan jarak poinnya dengan sang pemuncak klasemen saat ini, Man City.

Prediksi Liverpool vs Leicester di Liga Inggris Pekan Ini

Sepanjang musim ini, lini serang Liverpool terbilang sangat garang. Mereka mampu melesakkan 58 gol dari hanya 22 pertandingan yang dilakoni. Torehan itu membuat Liverpool menjadi tim tersubur di EPL 2021/2022.

Hal itu tak lepas dari strategi serangan variatif yang diterapkan pelatih Jurgen Klopp. Moh Salah dan kawan-kawan tidak monoton dalam menyerang. Mereka mahir menciptakan peluang dari berbagai cara, baik lewat aksi individu, serangan balik, maupun dari servis tendangan bebas.