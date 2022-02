LINK Live Streaming Persipura vs Persib di Liga 1 Live Indosiar malam Ini, Tanpa 2 Pemain Asing

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persipura vs Persib di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar hari ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, head to head dan kondisi terbaru pemain.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021-2022 Persipura vs Persib Bandung via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Indosiar Jumat (18/2/2022) mulai jam 18.15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain dan head to head serta Link Live Streaming Persipura vs Persib disediakan di artikel ini. Laga bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Persipura vs Persib Bandung di Liga 1 2021 digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar

namun bisa juga disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Memasuki pekan ke-26 kompetisi Liga 1 2021-2022 Persib Bandung akan menghadapi laga berat.

Persib Bandung bakal berduel dengan Persipura Jayapura yang saat ini tengah terpuruk dan berusaha keluar dari zona merah degradasi Liga 1.

Maung Bandung pun kini bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya seperti di laga kontra PSIS Semarang.

Musababnya, Persib Bandung secara tak terduga bermain imbang 0-0 lawan PSIS Semarang.

Al hasil, sorotan tajam pun dituai oleh tim besutan Robert Alberts.

Menghadapi duel lawan Persipura, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengungkapkan pihaknya telah memperbaiki kelemahan di laga sebelumnya.