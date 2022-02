Jadwal Siaran & Jam Tayang Tes Pramusim Moto2 & Moto3 MotoGP 2022 di Sirkuit Jerez, Race Live Trans7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Tes pramusim lanjutan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada 22-24 Februari 2022.

Jurnalis balap asal Inggris, Simon Patterson, menulis sebuah laporan seputar kondisi terkini Sirkuit Mandalika seusai tes pramusim MotoGP pada 11-13 Februari, akhir pekan lalu.

Dalam artikel di the-race.com pada Senin (14/2/2022), Patterson menulis ada masalah besar pada sirkuit yang sangat berkaitan dengan keselamatan pebalap.

Masalah yang diulas jurnalis Inggris itu tak sekadar trek kotor dan berdebu di Sirkuit Mandalika kala menggelar tes pramusim MotoGP pada hari pertama, Jumat (11/2/2022).

Menurut Patterson, trek yang kotor dan berdebu dapat dimaklumi mengingat kegiatan konstruksi masih berlangsung di area sirkuit.

Namun, ia menyebut hal itu bukan masalah utama di Sirkuit Mandalika.

Sebagai jurnalis yang rutin meliput berbagai event MotoGP di berbagai negara, Patterson menyebut masalah trek berdebu biasanya juga terjadi di Sirkuit Losail Qatar atau Termas de Rio Hondo Argentina.