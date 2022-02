Pencabulan di Kalsel - Mabuk, Lelaki Banjarbaru Gerayangi Anak di Bawah Umur dengan Imbalan Uang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dibawah pengaruh minuman keras, RR (45), warga Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan tega lakukan tindak pantas terhadap anak perempuan di bawah umur yang diketahui masih berusia 14 tahun.

Terungkapnya hal tersebut, kata Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Tajudin Noor, setelah ayah korban mendapatkan informasi perihal tersebut dari saksi.

"Kejadiannya terjadi Jumat (17/12/2021). Mendengar anaknya mengalami hal tersebut, pelapor yang saat itu tengah bekerja di Jakarta langsung pulang ke Banjarbaru," urai Tajudin, Rabu (23/02/2022).

Dan pelapor pun kembali menanyakan kejadian tersebut ke korban yang membenarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan korban, terlapor melakukan perbuatan tidak pantas tersebut terhadap korban yang masih ada hubungan kekerabatan dalam keadaan mabuk.

Lantas kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Polres Banjarbaru.

Kemudian, laporan tersebut ditindak lanjuti hingga Selasa (22/02/2022) Unit Resmob Polres Banjarbaru berhasil mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tim berhasil mendapatkan informasi keberadaan RR yang bersembunyi di sebuah Ruko, Desa Pandahan, Kabupaten Tanah Laut.

"Sekitar pukul 17.30 wita, team melakukan penggerebekan saat pelaku tengah tidur. Kemudian langsung diamankan beserta barang bukti ke Polres Banjarbaru," ujarnya.

Dari keterangan pelaku, sambungnya, dirinya mengakui perbuatannya yang tidak pantas saat tengah di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Masih berdasarkan pengakuan pelaku, usai melakukan perbuatan tersebut, ia sempat memberikan uang kepada korban sebagai imbalan.

Atas perihal tersebut RR terancam dijerat Pasal 81 Ayat 2 dan atau Pasal 82 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)