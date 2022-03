LINK Live Streaming AC Milan vs Inter Semifinal Leg I Coppa Italia Malam Ini Jam 03.00 WIB

Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez (kiri) mengungguli (Dari kiri ke-2) Gelandang AC Milan asal Prancis Souhaliho Meite, bek AC Milan Denmark Simon Kjaer dan bek AC Milan Italia Davide Calabria (kanan) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Inter Milan pada 21 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan. MIGUEL MEDINA / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming AC Milan vs Inter di jadwal semifinal leg pertama Coppa Italia 2021-2022, Rabu (2/3/2022) dinihari. Siaran Langsung TVRI dan simak prediksi susunan pemain, head to head dan kabar tim.

Siaran Langsung AC Milan vs Inter Milan di Jadwal semifinal leg pertama Coppa Italia bisa juga ditonton via Live Streaming TVRI mulai jam 03.00 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming AC Milan vs Inter di jadwal semifinal leg pertama Coppa Italia ada diartike ini. Laga bisa nonton via Siaran Langsung TVRI.

Pertandingan AC Milan vs Inter Milan di jadwal semifinal leg pertama Coppa Italia digelar di San Siro

dan dapat saksikan via Live Streaming TVRI.

Raksasa Italia AC Milan dan Inter Milan akan berhadapan di Coppa Italia 2021-2022.

Dua puluh empat hari setelah pertandingan besar di San Siro, AC Milan dan Inter Milan bertemu sekali lagi, kali ini dalam pertandingan semi final yang sangat sengit di Coppa Italia.

Saingan berat saat ini terlibat dalam perburuan gelar Serie A yang diperebutkan dengan ketat dan akan membuka front baru di piala tersebut.

Inter mengincar gelar ganda domestik pertama sejak era Jose Mourinho, sementara Milan belum berhasil meraihnya sejak 2003.

Kedua tim memasuki permainan setelah mengalami penurunan performa baru-baru ini.

AC Milan meraih hasil imbang dalam dua pertandingan terakhir mereka sementara Inter hanya berhasil menang sekali dalam enam pertandingan di semua kompetisi.