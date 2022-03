LIVE Streaming TV Online Persib vs Persiraja di Liga 1 Jam 20.45 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming Persib vs Persiraja di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar. David da Silva main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persib vs Persiraja di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Sabtu (5/3/2022). David da Silva main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persib Bandung vs Persiraja via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Persib vs Persiraja ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, David da Silva main.

Duel Persib Bandung vs Persiraja di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Persaingan klasemen papan atas Liga 1 2021-2022 masih ketat memasuki akhir musim. Jelang pekan 29 menghadapi Persiraja Banda Aceh, Persib Bandung duduk di pos runner-up mengantongi 57 poin, terpaut 3 angka dari Bali United selaku pimpinan klasemen sementara.

Kondisi Persib belum sepenuhnya aman, Arema FC dan Bhayangkara FC hanya berjarak 2 poin di bawahnya.

Ada pun Persebaya di urutan ke-5 terpaut 3 poin saja.

Alhasil, duel kontra Persiraja yang berstatus juru kunci mesti dimanfaatkan oleh skuad Robert Albert untuk mengamankan persaingan di papan atas.

Laskar Rencong, julukan Persiraja, sejauh ini belum menang dalam 6 laga aktual dengan rincian 2 seri dan 4 kali tumbang.

Situasinya berbanding terbalik dengan Persib yang mengumpulkan 4 kemenangan dan 2 seri dalam periode yang sama.